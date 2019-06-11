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Kim Kardashian dördüncü çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, taşıyıcı anneden dünyaya gelen dördüncü çocuğunun yüzünü gösteren ilk fotoğrafı paylaştı.

Kim Kardashian dördüncü çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Psalm adını verdiği oğlunun yüzünü net gösteren fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Instagram’da 141 milyon takipçisi olan Kardashian, paylaşımına 5 milyonun üzerinde beğeni aldı.

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Kardashian, geçen ay bebeğinin ilk fotoğrafını yayınlamış ancak yüzünü göstermemişti. Kardashian, yeni doğan bebeğinin ilk fotoğrafını, “Dördüncü çocuğumuzla Güzel Anneler Günü. Son derece mutluyuz. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz” mesajıyla birlikte paylaşmıştı.

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Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West’in ikinci oğlu ve dördüncü çocuğu 9 Mayıs’ta dünyaya geldi.

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Çiftin beş yaşında North adında bir kızı, üç yaşında Saint adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen bir yaşında Chicago adında bir kızı daha bulunuyor.

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Kim Kardashian Psalm 4.çocuk Kanye West

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