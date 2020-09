Kim Kardashian eski hallerini deşifre edince... 'Sil hemen...'

Kim Kardashian, kendisinin ve tüm aile üyelerinin üne kavuşmasını, hatta fenomene dönüşüp dünyanın en zenginleri arasına girmesini sağlayan, Jenner ve Kardashian ailelerinin günlük yaşantısını konu edinen Keeping Up with the Kardashians adlı reality show programının 14 yılın ardından sona erdiğini duyurmuştu.

Sevenlerini bu haberle üzen Kim geçtiğimiz gün sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Yaptıkları estetiklerle ve değişimleriyle dikkat çeken kardeşlerin eski halini Kim Kardashian açığa çıkardı.

Kim Kardashian, kardeşleri Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve Kylie Jenner ile birlikte olan eski bir fotoğraflarını paylaştı.

Estetiksiz oldukları bu fotoğrafa Kylie Jenner, “Hemen sil bunu” diye yorum yaptı.