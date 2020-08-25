Kim Kardashian geri döndü! Mini bikinisiyle poz verdi!

ABD başkanı olmak isteyen rapçi Kanye West ile Kim Kardashian'ın evliliklerinde son dönemde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanmak istediğini söyleyen West, Kardashian ile birlikte ilişkilerini düzeltmek için ailecek seyahate çıkmıştı.

Aralarındaki gerginliği düzeltmek isteyen çift, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmişti. Kardashian ve West çifti tatilden döndükten sonra Kim Kardashian yalnız başına Meksika'ya gitti.

Bir fotoğraf çekimi için pembe bikini giyen kim kıvrımlarını sergiledi.

Kim Kardashian ve Kanye West'in ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. Kim karantina sürecinde çocuklarıyla ilgilenmekten kendine vakit ayıramadığını sıklıkla dile getiriyordu. Kim karantinadan çıktıktan sonra mümkün oldukça tatil yapmaya çalıştı.



