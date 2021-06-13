Kim Kardashian hayalindeki erkeği açıkladı

Milyarder reality show yıldızı Kim Kardashian, rapçi Kanye West ile boşanma sürecinde. Ailesiyle birlikte yayınlanan reality şovunun 14 yılın ardından yaptığı finalde evliliğin neden yürümediğini açıklayan Kardashian, nasıl bir eş hayal ettiğini söyledi.



Kardashian, "Kanye ile ortak bir noktamız olmadığını anladığım için ayrılmak istedim. Terapiste gidince bu evlilikte mutsuz olduğumu fark ettim. Peşinden sürükleneceğim birini değil her şeyi birlikte çözebileceğimiz birini istiyorum." ifadelerini kullandı.