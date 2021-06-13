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Kim Kardashian hayalindeki erkeği açıkladı

13.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın (40) üçüncü evliliğini yaptığı ve dört çocuk sahibi olduğu Kanye West'le (44) boşanma sürecine girmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kardashian, reality şovunda nasıl bir eş hayal ettiğini açıkladı.

Milyarder reality show yıldızı Kim Kardashian, rapçi Kanye West ile boşanma sürecinde. Ailesiyle birlikte yayınlanan reality şovunun 14 yılın ardından yaptığı finalde evliliğin neden yürümediğini açıklayan Kardashian, nasıl bir eş hayal ettiğini söyledi.

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Kardashian, "Kanye ile ortak bir noktamız olmadığını anladığım için ayrılmak istedim. Terapiste gidince bu evlilikte mutsuz olduğumu fark ettim. Peşinden sürükleneceğim birini değil her şeyi birlikte çözebileceğimiz birini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian

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Kim Kardashian
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