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Kim Kardashian'ı çocukları çileden çıkardı! Karantina yordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, koronavirüs nedeniyle dört çocuğuyla birlikte evinden çıkmıyor. Kardashian, çocuklarıyla uğraşmaktan çok yoruldu.

Kim Kardashian, eşi Kanye West ve North (6), Saint (4), Chicago (2), Psalm (10 aylık) isimlerindeki dört çocuğuyla evde izolasyon kurallarını uyguluyor.

Karantinada çocuklarla baş etmekte zorlanan Kardashian, beşinci çocuk fikrinden vazgeçmişti. Ünlü isim, “Dört çocukla evde olunca bir dakikalığına bir başkasını daha düşündüğümde kesinlikle vazgeçmeme neden oldu. Gerçekten çok zor” şeklinde konuşmuştu.

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Çocuklarla uğraşmaktan yorulan Kim geçtiğimiz gün yayınladığı video ile herkesi güldürdü. Kim yayınladığı videoda "Misafir odasında saklanıyorum millet. Çünkü çocuklarım beni yalnız bırakmıyor. Yalnızca kendim için ufak bir eğlence. Tüm yapmak istediğim bu" diyerek isyan etti.

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Pek çok takipçisi Kim'e yorum yağdırırken bazı Türk kullanıcılar ise "Kim’e sabır çektiren hayat bize neler yapmaz..." diyerek güldürdü.

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