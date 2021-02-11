Kim Kardashian'ı kızdırdılar! 'Bu ne cüret!'

Bir süredir rapçi eşi Kanye West ile boşanma haberleriyle gündemde yer alan ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya üzerinden takipçileriyle tartıştı.

Kardashian, geçtiğimiz günlerde 7 yaşındaki kızı North'un yaptığı manzara resmini "Benim küçük sanatçım" notuyla yayınlamıştı. Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları, bu tabloyu North'un çizdiğine inanmadıklarını belirten yorumlarda bulundu.

Hatta bazıları, bir zamanlar TV ekranlarında resim sanatını anlatan Bob Ross'un tablolarıyla benzerlikler taşıdığını belirtti.

Kim Kardashian, kızına yapılan yorumlardan sonra Kanye West'in çocukken çizdiği bazı resimleri de paylaştı. Kardashian, daha sonra North'un suluboya ile boyadığı bir çantanın videolarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

ÇOK KIZDI

Bu tabloyu kızının çizmediğine değinen yorumlara daha fazla dayanamayan Kim Kardashian, yapılan eleştirilere Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi.

Kardashian, "Çocuklarım söz konusu olduğunda benimle oynamayın" diyerek, kızının bir süredir resim dersleri aldığını ifade etti.