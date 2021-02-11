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Kim Kardashian'ı kızdırdılar! 'Bu ne cüret!'

11.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian'ı kızdırdılar! 'Bu ne cüret!'

Son dönemde rapçi eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan Kim Kardashian, kızı North'un çizdiği manzara resimlerini eleştiren takipçilerine cevap verdi.

Bir süredir rapçi eşi Kanye West ile boşanma haberleriyle gündemde yer alan ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya üzerinden takipçileriyle tartıştı.

Kardashian, geçtiğimiz günlerde 7 yaşındaki kızı North'un yaptığı manzara resmini "Benim küçük sanatçım" notuyla yayınlamıştı. Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları, bu tabloyu North'un çizdiğine inanmadıklarını belirten yorumlarda bulundu.

Hatta bazıları, bir zamanlar TV ekranlarında resim sanatını anlatan Bob Ross'un tablolarıyla benzerlikler taşıdığını belirtti.

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Kim Kardashian, kızına yapılan yorumlardan sonra Kanye West'in çocukken çizdiği bazı resimleri de paylaştı. Kardashian, daha sonra North'un suluboya ile boyadığı bir çantanın videolarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

ÇOK KIZDI

Bu tabloyu kızının çizmediğine değinen yorumlara daha fazla dayanamayan Kim Kardashian, yapılan eleştirilere Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi.

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Kardashian, "Çocuklarım söz konusu olduğunda benimle oynamayın" diyerek, kızının bir süredir resim dersleri aldığını ifade etti.

Kim Kardashian, North'un bu tabloyu tamamlamak için birkaç hafta boyunca emek harcadığını belirtti. Ünlü yıldız, sözlerine, "Gururlu bir anne olarak onun çalışmasını herkesle paylaşmak istedim" şeklinde devam etti.

Kardashian, "Böyle harika şeyler yapan çocukları, aslında bunları yapmadıklarını söyleyerek suçlamak ne cüret!" ifadelerini kullandı.

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Kim Kardashian, ayrıca herkesi kendilerini negatif düşüncelere kapılmaktan kurtulmaya davet etti.

Kim Kardashian ile Kanye West'in kızı North'un çizdiği resmin, Bob Ross'un tablolarına benzetilmesi Twitter'da çok konuşulan konular arasına girdi.


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ÖZGÜRLÜK HEYKELİNİN YANINA HEYKELİNİ ÇİZECEKSİN!AKILLI KADIN!....KADININ,ERKEĞİN APTALI HİÇ ÇEKİLMEZ....!

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