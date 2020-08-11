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Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ve ABD başkan adaylığıyla gündem olan Kanye West, Kim Kardashian ve çocukları ile birlikte çıktığı Dominik Cumhuriyeti seyahatinden döndü. West ve Kardashian'ın aile fotoğrafı 'Buzlar eridi mi' sorusunu akıllar getirdi.

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü

ABD başkanı olmak isteyen rapçi Kanye West ile Kim Kardashian'ın evliliklerinde son dönemde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanmak istediğini söyleyen West, Kardashian ile birlikte ilişkilerini düzeltmek için ailecek seyahate çıktı.

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Aralarındaki gerginliği düzeltmek isteyen çift, Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

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Önceki gün Miami'ye dönen Kanye West ve Kim Kardashian, çocukları ile uçaktan inerken görüntülendi.

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Çiftin aile fotoğrafı vermesi, 'Buzlar eridi mi?' sorusuna da akıllara getirdi.

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Çiftlikte inzivaya çekilen ve eşi Kim Kardashian'la görüşmeyi reddeden Kanye West'i, yakın arkadaşı olan pop şarkıcısı Justin Bieber'ın ikna ettiği ve böylece karı-kocanın görüştüğü ortaya çıkmıştı.

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ABD'de başkan adayı olduğunu açıklayan Kanye West, tatil öncesi demokratlar tarafından sahtecilikle suçlandı.

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Ünlü şarkıcının bağımsız başkan adayı olabilmesi için New Jersey'de toplanan imzalardan yüzlercesinin aynı kişinin elinden çıktığı iddia edildi.

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