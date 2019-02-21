Kim Kardashian'ın bu elbisesiyle sokakta bir gün geçirdi

Bunu deneyimlemek isteyen 32 yaşındaki eski finans müdürü Stephanie Barnes, elbiseyi giydi ve kendini Londra sokaklarına attı.

Kim'e özendi sokaklarda dolaştı

Kim Kardashian bir kıyafet giyer de olay olmaz mı? Elbette oldu... Hafta başı katıldığı bir gecede giydiği kıyafeti çok konuşulan Kim ünlü ismi özendirdi.

Hollywood Ödül Töreni'ne damga vuran Kim Kardashian'ın, Thierry Mugler tasarımı göğüsleri neredeyse tamamen açıkta bırakan dekolte elbisesi, bu kez sıradan bir kadın tarafından giyildi.

32 yaşındaki Stephanie Barnes, bu cesur elbiseyi giydi ve normal bir kadının Kim Kardashian'ın bu stilini giyip bir yere gidip gidemeyeceğini test etmek istedi.

Sıradan bir kadın Kim Kardashian gibi dikkat çekebilir miydi?

İngiltere'den 32 yaşındaki Stephanie Barnes bunu denemek için kostümün aynısını giyip kendini Londra sokaklarına attı.

"Doğal göğüslerim var hiç estetiğim yok" diyen Stephanie Barnes bu deneyim için şunları söyledi: Kim Kardashian'ın moda anlayışını seviyorum ama normalde asla bu şekilde dışarı çıkmazdım.

Dışarı çıkıp bununla dans etmenin bir yolu yok, herkes gözlerini sana diker. Bedava bir içki alabilirim ama buna değer mi? Değmez. Göğüslerimi örtme eğilimindeyim. Kim'in dikkat çekmeyi sevdiğini hepimiz biliyoruz, bu yüzden ona yakışıyor. Kim Kardashian'ın tarzını beğeniyorum ama ben asla onun gibi olamam.