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Kim Kardashian'ın dikkat dağıtma sanatı! Boşanmanın ve Balenciaga skandalından dekoltesiyle kurtuldu

02.12.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, eski eşi Kanye West'le boşanması ve skandallarla dolu moda markası Balenciaga'yı çevreleyen dramadan kurtulmak için kıvrımlarını kullandı. Ünlü isim dekoltesiyle adeta akılları başından aldı.

Kim Kardashian'ın dikkat dağıtma sanatı! Boşanmanın ve Balenciaga skandalından dekoltesiyle kurtuldu

Kim Kardashian , Çarşamba gecesi Miami'de dudak uçuklatan bir kıyafetle dışarı çıkarken, eski sevgilisi Kanye West'i saran son öfkeyi ve çok sevdiği moda markası Balenciaga'yı çevreleyen skandalı üzerinden atarken dikkat dağıtma sanatında ustalaşmak için elinden gelenin en iyisini yaptı.

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42 yaşındaki realite TV yıldızı, son günlerde özel hayatıyla tartışmaların merkezinde.

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Boşanma haberleri, eski eşinin erotik görüntülerini izlettiği iddiası ve dünya markası Balenciaga'nın BDSM temalı çocuk reklamıyla ilgili adından söz ettiren Kardashian, gece gezmesinde dikkatleri ustalıkla dağıttı.

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Dört çocuk annesi Kardashian, sadece göğüslerini örten bluzu ve mavi yarışçı pantolonuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Deri çizmeleri ve büyük gözlükleriyle, kör edici flaş ampullerini savuştururken zahmetsizce havalı görünüyordu.

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