Kim Kardashian’ın eski korumasına 6,1 milyon dolarlık soygun davası

Bir dönem ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın korumalığını yapan Pascal Duvier'e Paris soygunu öncesi alması gereken önlemleri almadığı için Kardashian'ın sigorta şirketi tarafından 6,1 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.

Kim Kardashian

1 / 31 ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın sigorta şirketi, eski koruması Pascal Duvier’e Paris soygunu nedeniyle 6,1 milyon dolarlık dava açtı.

2 / 31 Pascal Duvier, 2016 yılında Paris’te silahlı soyguna uğrayan Kardashian’ı korumakla görevliydi.

3 / 31 Pascal Duvier ve bağlı olduğu güvenlik şirketine, Kardashian’ın sigorta şirketi tarafından 6,1 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.

4 / 31 Sigorta şirketi, Kardashian’ın soygunda çalınan mücevherlerinin bedelini ünlü yıldıza ödemişti.

5 / 31 2016’daki soygun olayı esnasında Pascal Duvier, otel odasında elleri bağlanarak ve silah tehdidiyle mücevherleri çalınan Kardashian’la birlikte Paris’teydi.

6 / 31 Duvier, soygun günü, Kardashian otel odasında kalınca, kız kardeşleri Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian ile birlikte gece kulübüne gitmiş, onların korumalığını yapmıştı.

7 / 31 Dava dosyasında Pascal Duvier ile ilgili pek çok suçlama yer aldı.

8 / 31 İç hat telefonların çalışmaması, otelin bahçe kapısının kilitli olmaması gibi durumları Duvier ve güvenlik şirketinin dikkate alması gerektiği belirtildi.

9 / 31 Paris’teki soygunda, bir grup maskeli otele girmiş ve Kardashian’ı odasında silahla tehdit etmişti.

10 / 31 Kim Kardashian, soygundan kısa süre sonra Pascal Duvier ile yollarını ayırmıştı.

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