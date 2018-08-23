Kim Kardashian’ın iç çamaşırı olay oldu: Kardeşiyle yaşıt

Kim Kardashian'ın giydiği iç çamaşırının dünyaca ünlü bir markanın 1997 yılında piyasaya sürdüğü iç çamaşırı olduğu ortaya çıkınca, "Kardeşiyle yaşıt" yorumları yapıldı.

Kim Kardashian'ın iç çamaşırı olay oldu

1 / 25 Yaptığı her açıklama ve paylaştığı her poz olay olan Kim Kardashian’ın önceki gün çektiği fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.

2 / 25 Kendine ait KKW markası için çekim yapan Kardashian’ın Gucci marka ipli iç çamaşırı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

3 / 25 Ünlü modacı Tom Ford’un 1997’de Gucci için tasarladığı iç çamaşırı markanın reklam kampanyalarında da sıklıkla kullanılmıştı.

4 / 25 İkinci el piyasası bir hayli hareketli olan G-string tarzı iç çamaşırı 1.200 dolar ile 1.800 dolara (yaklaşık 10.000 TL) alıcı buluyor.

5 / 25 Kardashian’ın iç çamaşırının eski olduğunu dile getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu iç çamaşırı Kardashian’ın kardeşi Kylie Jenner ile adeta yaşıt” yorumları yaptı.

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