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Kim Kardashian’ın iç çamaşırı olay oldu: Kardeşiyle yaşıt

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Büyük ses getiren fotoğrafta 37 yaşındaki Kardashian, eski bir iç çamaşırı giymişti.

Kim Kardashian'ın giydiği iç çamaşırının dünyaca ünlü bir markanın 1997 yılında piyasaya sürdüğü iç çamaşırı olduğu ortaya çıkınca, "Kardeşiyle yaşıt" yorumları yapıldı.

Kim Kardashian'ın iç çamaşırı olay oldu

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Yaptığı her açıklama ve paylaştığı her poz olay olan Kim Kardashian’ın önceki gün çektiği fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.
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Kendine ait KKW markası için çekim yapan Kardashian’ın Gucci marka ipli iç çamaşırı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
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Ünlü modacı Tom Ford’un 1997’de Gucci için tasarladığı iç çamaşırı markanın reklam kampanyalarında da sıklıkla kullanılmıştı.
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İkinci el piyasası bir hayli hareketli olan G-string tarzı iç çamaşırı 1.200 dolar ile 1.800 dolara (yaklaşık 10.000 TL) alıcı buluyor.
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Kardashian’ın iç çamaşırının eski olduğunu dile getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu iç çamaşırı Kardashian’ın kardeşi Kylie Jenner ile adeta yaşıt” yorumları yaptı.
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