Kim Kardashian’ın iç çamaşırı olay oldu: Kardeşiyle yaşıt

Kim Kardashian'ın giydiği iç çamaşırının dünyaca ünlü bir markanın 1997 yılında piyasaya sürdüğü iç çamaşırı olduğu ortaya çıkınca, "Kardeşiyle yaşıt" yorumları yapıldı.
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