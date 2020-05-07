Kim Kardashian'ın karantina tatili

Bir süredir eşi Kanye West ve dört çocuğuyla Los Angeles'taki evinde koronavirüs karantinasında bulunan Kim Kardashian, önceki gün Malibu'da görüntülendi.

KUMSAL YÜRÜYÜŞÜ

Kiraladığı villada tatil yapan 39 yaşındaki Kardashian, simli bordo bikinisiyle bir süre balkonda oturdu. Ardından bir telefon konuşması yapan yıldız daha sonra kumsalda kısa bir yürüyüş yaptı.

HAVLUYA SARINIP GERİ DÖNDÜ

Kim Kardashian, yürüyüşünün ardından beline bir plaj havlusu sararak kaldığı villaya geri döndü.

ÇOCUKLARI OYALANMAKTA ZORLANDI

Kim Kardashian, koronavirüs karantinasının ilk dönemlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında dört çocuğunu evde oyalamakta zorlandığını belirtmişti.

EVLİLİKTE TANSİYON YÜKSELDİ

Kim Kardashian ile Kanye West'in bir süredir evlilikleri ile ilgili bir gerilim yaşadığı iddiaları basına yansıyordu.

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Ünlü çift daha önce çıkan buna benzer söylentileri yalanlayıp mutlu olduklarını belirtmişti. Magazin basınında "Kimye" olarak adlandırılan çift bu kez iddialar karşısında sessiz kaldı.

