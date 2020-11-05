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Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'in aldığı oy miktarı belli oldu

05.11.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian'ın kocası Kanye West'in aldığı oy miktarı belli oldu

ABD başkanlık seçiminde 12 eyalette oy pusulasında yer alan rap şarkıcısı Kanye West'in yüzde 0,3'lük oy oranıyla Beyaz Saray hayali suya düştü. İşte Kim Kardashian'ın kocasının aldığın oy sayısı...

ABD başkanlık seçimi için aday olan rap şarkıcısı Kanye West’in aldığı toplam oy miktarı belli oldu. 43 yaşındaki rap şarkıcısı oy pusulasında yer aldığı 12 eyaletten toplam 60 bin 761 oy aldı. West en fazla oyu 10 bin 216 ile Tennessee eyaletinden aldı. Bu da yüzde 0,3’lük oy oranına karşılık geliyor.

Şarkıcı, ikinci en yüksek oyu da Minnesota’dan aldı. Bu eyaletten 7 bin 789 oy alan West sırasıyla Kentucky, Colorado ve Oklahoma’dan en çok oy topladı. West, oy pusulasında yer aldığı hiçbir bölgede yüzde 0,5’lik oy almayı başaramadı.

West, seçim günü Twitter’dan yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez başkanlık seçiminde oy kullandığını belirtmişti. Wyoming’de oy kullanan West, “Tanrı öyle iyi ki. Bugün hayatımda ilk kez ABD başkanı için oy veriyorum ve çok güvendiğim birine oy verdim” ifadesini kullanmıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Beyaz Saray hayalinin suya düştüğünü anlayan West, “Kanye 2024” paylaşımı yaparak gelecek seçimde de aday olduğunu şimdiden açıkladı.

West, seçim kampanyası için 5,9 milyon dolara yakın harcama yaptığını belirtmişti.

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