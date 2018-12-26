Kim Kardashian'ın Noel'i böyle olur! Kar yağdırdı

Gösteri dünyasının ünlü ailesi Kardashian/Jenner'lar yılın son günlerinde uzun süre konuşulacak bir etkinliğe imza attı.

Parti için servet ödeyip kar yağdırdılar

Kardashian/Jenner ailesinin geleneksel yılbaşı partisi için Calabasas’taki dağ eteğinde yer alan malikanede gerçekleşti.

Geceden fotoğrafların sosyal medyadan yayınlandığı partide yapay kar yağdırıldı. Çift, kesenin ağzını öylesine açtı ki, bir damla kar bile yağmayan bir bölgedeki evlerinin kocaman bahçesine yapay kar yağdırdı.

Kardashian/Jenner ailesinin bireylerinin yanı sıra Jennifer Lopez sevgilisi Aleş Rodriguez, şarkıcı Sia, Paris Hilton, Selma Blair gibi ünlüler de partiye katıldı.

Konuklar yapay karların üzerinde kızak keyfi de yaşadı. John Legend da grubuyla birlikte seslendirdiği şarkılarıyla geceye renk kattı.

Geleneksel hale gelen yılbaşı etkinliğin 35 yıl boyunca ev sahipliğini anne Kris Jenner yapmıştı.

Kim Kardashian başta olmak üzere tüm Kardashian- Jenner kardeşler ve konuklar Instagram sayfasında yaptığı canlı yayında partinin neredeyse her anını takipçileriyle paylaştı.

Kim Kardashian ve Kanye West'in bu parti için binlerce dolar harcadığı tahmin ediliyor.