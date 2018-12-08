Kim Kardashian'ın paylaşımında dikkat çeken detay!

Cesur pozları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Kim Kardashian, adından söz ettirmeye devam ediyor.

ABD'li magazin yıldızı, bu kez de Instagram'da geçmişte çekilen pozların paylaşıldığı perşembe günü olay yarattı.

38 yaşındaki Kardashian, "Bu, en son Miami gezimden. Lütfen beni geri götür, burada yağmur yağıyor" notuyla bu fotoğraf yayınladı. Kim Kardashian'ın paylaşımındaki ilginç bir ayrıntı, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

ABD'li magazin yıldızının yerlere saçılmış olan iç çamaşırları ve çorapları şaşkınlık yarattı. Kardashian'ın bu pozu 2,2 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.



