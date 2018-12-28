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Kim Kardashian'ın paylaşımındaki o detay kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

Kim Kardashian parti gecesi kocası ve çocuklarıyla çekilen pozunu da sosyal medya sayfasında paylaştı. Kardashian kızının görüntüsü ise takipçilerini ikiye böldü.

Kim Kardashian'ın paylaşımındaki o detay kızdırdı

Kim Kardashian ve Kanye West, milyon dolarlık evlerinde verdikleri Noel partisinde çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Ailenin geleneksel Noel partisi düzenleme görevini annesi Kris Jenner'dan devralan ve Calabasas'taki evlerinde metrekarelerce alanı yapay karla kaplatıp kış atmosferi yaratan Kardashian ve West'in partisi hala çok konuşuluyor.

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Kim Kardashian parti gecesi kocası ve çocuklarıyla çekilen pozunu da sosyal medya sayfasında paylaştı. Genellikle gülmeyen Kanye West'in sürekli gülmesi fotoğraflarda en çok dikkat çeken detaylardan biriydi. Bu hayranlarını sevindirse de bir başka detay vardı ki o birçok kişiyi kızdırdı.

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Kardashian ve West'in en büyük kızı 5 yaşındaki North'un dudaklarındaki kırmızı ruj takipçilerinden tepki aldı. Bir yetişkin gibi giyinip makyaj yapan küçük kızın bu hali Kardashian'ın birçok takipçisini kızdırdı.

Kim Kardashian ve Kanye West'in 5 yaşındaki North'un yanı sıra üç yaşında Saint adında bir oğlu ve 11 aylık Chicago adında bir kızı daha bulunuyor. Chicago, taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.


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Kim Kardashian Kim Kardashian kızı

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