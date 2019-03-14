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Kim Kardashian'ın taklit ettiği kişi Naomi Campbell

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın dikkat çeken stilinin 90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell'in taklidi olduğu ortaya çıktı.

İşte Campbell'in 90'lı yıllarda giydiği kıyafetlerin Kardashian versiyonları...

Kim Kardashian Naomi Campbell'i taklit ediyor

Kim Kardashian 2018 Met Gala'ya, Versace'nin 1992 koleksiyonundan bu elbiseyle katıldı. Aynı elbiseyi Naomi Campbell 2004 yılında The Face filminde giymişti.
BONUS: Aynı elbiseyi Kim Kardashian'dan önce ünlü şarkıcı Beyonce de 2011 yılında tercih etmişti.
Versace'nin 2019 defilesine Kardashian, markanın 1997 sonbahar kış sezonundan bu elbiseyle katıldı. Campbell aynı elbiseyi 90'larda giymişti.
Atelier Versace tasarımı elbiseyi Kardashian bu yıl The Cher Show'un galasında giydi. Oysa aynı kıyafeti Campbell 1998'de giymişti.
Kardashian'nın geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda giydiği kıyafeti Campbell Alaïa’nin1991-1992 sonbahar kış defilesinde giymişti.
Versace'nin 1996 sonbahar defilesinde Campbell bu kıyafetle dikkat çekmişti.
Kardashian, önceki gün Chance The Rapper'ın düğününde benzer kıyafetle boy gösterdi.
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Kim Kardashian noami campell

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