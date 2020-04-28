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Kim Kardashian’ın YouTube kanalını hacklediler! 'Porno yıldızı' notu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'a tepkiler durmuyor. Şimdi de ünlü TV şovu yıldızının YouTube kanalını hacklediler ve bilgiye 'Porno yıldızı' yazdılar.

Kim Kardashian’ın YouTube kanalını hacklediler! 'Porno yıldızı' notu

Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, sosyal medyada yaptığı '1915 olayları' paylaşımı nedeniyle Türk kullanıcıların tepkisini çekmişti. ‘Sözde Ermeni soykırımı’ paylaşımı sonrası ‘Kim Kardashian’, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi, Türklerden ise büyük tepki gördü.

Kozmetik markası sahibi ve TV şovu yıldızı Kim Kardashian'ın o paylaşımları gelen tepkilerden sonra Instagram tarafından silinmişti…

kim

Kardashian’ın dün akşam da YouTube hesabı hacklendi ve bilgi kısmına ‘Porno yıldızı’ yazıldı. Kardashian, kısa süre içinde hesabını geri aldı.

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