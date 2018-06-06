MAGAZİN

Kim Kardashian istedi, Trump gerçekleştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 22:13 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinde magazin yıldızı olarak tanınan Kim Kardashian'ın affetmesini istediği hükümlünün ömür boyu hapis cezasını hafifletti.

Kim Kardashian istedi, Trump gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde magazin yıldızı olarak tanınan Kim Kardashian'ın affetmesini istediği hükümlünün ömür boyu hapis cezasını hafifletti. AA'nın haberine göre, Beyaz Saray'dan adlarının açıklanmasını istemeyen iki yetkili, Trump'ın 20 yılı aşkın süredir cezaevinde olan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson'ın cezasını hafiflettiğini açıkladı.

Alice Marie Johnson, uyuşturucu satıcıları arasındaki mesajları iletmekten 1996'da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

trump

GEÇEN HAFTA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Kim Kardashian, Johnson'ın affedilme olasılığını görüşmek üzere geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti. Destekçileri ve ailesi, Johnson'ın birçok programda aktif, örnek bir mahkum olduğunu belirtiyordu. Trump'ın damadı Jared Kushner'in de Kardashian ile Johnson konusunda aylardır görüşme yaptığı ifade ediliyordu.

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