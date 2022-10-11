HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kim Kardashian kalçasıyla binlerce kişiyi yaktı!

Kim Kardashian kalçasıyla binlerce kişiyi yaktı!

11.10.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ve Cardi B gibi isimlerle popüler olan Brezilya kalçası, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde insanların canından olmasına neden oldu. Bir süredir İngiltere’de uzmanların tartışma konusu olan estetik operasyonlarla ilgili ciddi adımlar atılması için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Kim Kardashian kalçasıyla binlerce kişiyi yaktı!

İngiltere’de sağlık yetkilileri tehlikeli Brezilyalı kalça operasyonları ile ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor. Kalçasının Kim Kardashian ve Cardi B gibi görünmesini isteyen kadınlar, bu operasyonlar için bıçak altına yatıyor. İngiltere’de çok pahalı olan bu operasyon için başka ülkelere gidenlerin sayısı bir hayli arttı.

İngiltere’de bir plastik cerrah kuruluşu bu operasyonların yerine daha az zarar veren BBL olarak bilinen farklı bir uygulamanın yapılması için devletten destek istedi. İngiltere'nin plastik cerrahi kuruluşu daha önce 2018'de BBL'lere karşı tavsiyede bulundu.

3 YILDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de üç çocuk annesi Leah Cambridge, bu operasyonu yaparken hayatını kaybettikten sonra otoriteler harekete geçti. 2019'un başından bu yana yurtdışında bıçak altına yatan en az 20 İngiliz hayatını kaybetti.

iStock-800920230

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, İngiliz cerrahlar artık tehlikeli Brezilya kalça operasyonunun 'hafif' bir versiyonunu yapmaya teşvik ediliyor.

Kim Kardashian ve Cardi B gibi ünlüler tarafından ünlenen bu riskli işlem, 2018 yılında bir dizi ölüm nedeniyle İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Derneği tarafından reddedilmişti.

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdıÜnlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Birleşik Krallık'taki cerrahlar artık bunun yerine yüzeysel gluteal lipofilling (SGL) yapmaya teşvik ediliyor.

Karşılaştırma için, bir BBL, doğrudan kalçaların kaslarına enjekte edilen yağı görebilir ve onlara daha büyük, daha kıvrımlı bir form verir.

Ancak bunu yaparken, cerrahlar yağları yanlışlıkla kan dolaşımına enjekte edebilir ve bu da potansiyel olarak ölümcül tıkanıklıklara neden olabilir.

BAPS, BBL'lerden kaynaklanan tüm ölüm raporlarının, yağın kas tabakasına enjekte edildiği ve dolayısıyla kan damarlarına daha yakın olduğu prosedürlerde olması nedeniyle tavsiyesinin değiştiğini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde var, herkes tüketiyor! Kesinlikle uzak durunHer evde var, herkes tüketiyor! Kesinlikle uzak durun
Çırılçıplak halde caddede yürüyen kadın olay oldu!Çırılçıplak halde caddede yürüyen kadın olay oldu!
'Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım''Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım'
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...

'Sadece bir kere' diyerek açıkladı: Araç fiyatlarını düşürür ÖTV ve KDV...

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"

Atamada sürpriz isim gündem olmuştu! "Geri çekme imkanımız var"

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.