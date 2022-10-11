Kim Kardashian kalçasıyla binlerce kişiyi yaktı!

İngiltere’de sağlık yetkilileri tehlikeli Brezilyalı kalça operasyonları ile ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor. Kalçasının Kim Kardashian ve Cardi B gibi görünmesini isteyen kadınlar, bu operasyonlar için bıçak altına yatıyor. İngiltere’de çok pahalı olan bu operasyon için başka ülkelere gidenlerin sayısı bir hayli arttı.

İngiltere’de bir plastik cerrah kuruluşu bu operasyonların yerine daha az zarar veren BBL olarak bilinen farklı bir uygulamanın yapılması için devletten destek istedi. İngiltere'nin plastik cerrahi kuruluşu daha önce 2018'de BBL'lere karşı tavsiyede bulundu.

3 YILDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de üç çocuk annesi Leah Cambridge, bu operasyonu yaparken hayatını kaybettikten sonra otoriteler harekete geçti. 2019'un başından bu yana yurtdışında bıçak altına yatan en az 20 İngiliz hayatını kaybetti.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, İngiliz cerrahlar artık tehlikeli Brezilya kalça operasyonunun 'hafif' bir versiyonunu yapmaya teşvik ediliyor.

Kim Kardashian ve Cardi B gibi ünlüler tarafından ünlenen bu riskli işlem, 2018 yılında bir dizi ölüm nedeniyle İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Derneği tarafından reddedilmişti.

Birleşik Krallık'taki cerrahlar artık bunun yerine yüzeysel gluteal lipofilling (SGL) yapmaya teşvik ediliyor.

Karşılaştırma için, bir BBL, doğrudan kalçaların kaslarına enjekte edilen yağı görebilir ve onlara daha büyük, daha kıvrımlı bir form verir.

Ancak bunu yaparken, cerrahlar yağları yanlışlıkla kan dolaşımına enjekte edebilir ve bu da potansiyel olarak ölümcül tıkanıklıklara neden olabilir.

BAPS, BBL'lerden kaynaklanan tüm ölüm raporlarının, yağın kas tabakasına enjekte edildiği ve dolayısıyla kan damarlarına daha yakın olduğu prosedürlerde olması nedeniyle tavsiyesinin değiştiğini söyledi.



