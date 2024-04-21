MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian kardeşi Kourtney Kardashian'la pozunu paylaştı! "İyi ki doğdun"

Kim Kardashian kardeşi Kourtney Kardashian'la pozunu paylaştı! "İyi ki doğdun"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kim Kardashian bu kez paylaştığı bikinili pozlarla gündeme geldi. Kardeşinin doğum gününü kutlayan ünlü ismin paylaşımına hayranları tarafından yorum yağdı.

Sekiz yıl evli kaldığı Kanye West'ten 2022 yılında boşanan Kim Kardashian boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

kim kardian

Sosyal medyanın en konuşulan ailesi olan Kardashian ailesinin her paylaşımı ve her açıklaması olay olmayı başarıyor.

Kim Kardashian son olarak 364 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kardeşi Kourtney Kardashian'ın doğum gününü kutladı.

kimkardeşi

Kim Kardashian'ın kardeşiyle çektiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin hayranlarından yorum yağdı.

Ünlü ismin paylaşıma, "Muhteşemsiniz", "İyi ki doğdun", "İki kardeşte oldukça tatlı", "İkinizi de seviyorum" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba iddia! O filmde oynayacakBomba iddia! O filmde oynayacak
Kardeşiyle benzerliğini görenler şaşırdı!Kardeşiyle benzerliğini görenler şaşırdı!
Değişimiyle çok konuşulmuştu... Evinin kapılarını açtı! Tespih koleksiyonu olay olduDeğişimiyle çok konuşulmuştu... Evinin kapılarını açtı! Tespih koleksiyonu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian ele
En Çok Okunan Haberler
Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

Eski sevgiliden intikam siparişi!

Eski sevgiliden intikam siparişi!

AK Partili yeni başkan, makam aracını satışa çıkardı: "Yedek anahtarını eski başkana sormak lazım"

AK Partili yeni başkan, makam aracını satışa çıkardı: "Yedek anahtarını eski başkana sormak lazım"

Adisyonu gören bir daha baktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Adisyonu gören bir daha baktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Filmlerinde figürandı... Tatlıses'ten ilk açıklama geldi

Filmlerinde figürandı... Tatlıses'ten ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.