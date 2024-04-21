Kim Kardashian kardeşi Kourtney Kardashian'la pozunu paylaştı! "İyi ki doğdun"

Sekiz yıl evli kaldığı Kanye West'ten 2022 yılında boşanan Kim Kardashian boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyanın en konuşulan ailesi olan Kardashian ailesinin her paylaşımı ve her açıklaması olay olmayı başarıyor.

Kim Kardashian son olarak 364 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kardeşi Kourtney Kardashian'ın doğum gününü kutladı.

Kim Kardashian'ın kardeşiyle çektiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin hayranlarından yorum yağdı.

Ünlü ismin paylaşıma, "Muhteşemsiniz", "İyi ki doğdun", "İki kardeşte oldukça tatlı", "İkinizi de seviyorum" gibi yorumlar yapıldı.







