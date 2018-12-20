MAGAZİN

Kim Kardashian kardeşine özendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.12.2018 15:15 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasının 'ilgi rekortmeni' ailesinden yine gündem oluşturan çıkışlar geldi.

Kardashian'ın son paylaşımı küçük kardeşi Kylie Jenner'ın ondan birkaç gün önce yaptığı paylaşımı akıllara getirdi

Kim Kardashian özendi

Kim Kardashian, üzeri minik taşlarla süslü şeffaf bir kıyafetle çektirdiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
Kardashian'ın "Provalar" notuyla paylaştığı pozuna takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
Kardashian'ın bu pozu küçük kardeşi Kylie Jenner'ın ondan birkaç gün önce yaptığı paylaşımı akıllara getirdi. Jenner da üzeri minik taşlarla süslü bir kıyafetle poz vermiş ve bu da takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian kylie jenner

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