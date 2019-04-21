MAGAZİN

Kim Kardashian kıyafetiyle yine olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, kardeşi Kourtney Kardashian'ın doğum gününde giydiği transparan kıyafetiyle yine herkesin önüne geçmeyi başardı.

Kim Kardashian kıyafetiyle yine olay oldu!

Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan keyif alan ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, dün gece kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın doğum günü kutlamasına katıldı.

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Kutlama için transparan ve ışıltılı bir elbise tercih eden Kardashian yine cesur tarzıyla geceye damga vurdu.

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Keeping Up with the Kardashians programıyla adından söz ettiren ateşli yıldızın doğum gecesi tercih ettiği mini elbise, Amerika'nın moda devlerinden olan Versace markasını taşıyor.

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Doğum gününden her anı sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian derin yırtmacına rağmen rahat hareketleriyle de hayranlarını şaşırttı.

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Kardashian'ın bu tarzıyla birlikte çanta kullanmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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