MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian koronavirüsü fırsata çevirmişti! Maskelerle ilgili olay iddia

Kim Kardashian koronavirüsü fırsata çevirmişti! Maskelerle ilgili olay iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 09:01 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın dünyada 4 milyon 500 binden fazla kişiyi etkileyen koronavirüs salgını fırsata çevirip ürettiği kumaş maskelerin gerekli standartları taşımadığı iddia edildi. Kardashian şimdi de bu konuyla gündemde...

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan maske talebi reality şov yıldızı Kim Kardashian için yeni bir kazanç kapısı oldu. Kardashian'ın korse markası Skims'in 5 farklı renkte ürettiği kumaş maskeler, satışa çıktıktan bir saat sonra tükendi.

TANESİ 8 DOLARA SATILIYOR

Tanesi 8 dolara (55TL) satılan, naylon ve tayt kumaşı karışımından üretilen maskelerin, virüsten korumak için gerekli standartlara sahip olmamasına rağmen büyük ilgi görmesi tepki çekti.

Stuff'ın haberine göre firma, 'maskelerinin virüs bulaşma riskini ortadan kaldırmadığını' duyurdu.

Kardashian, ikili maske paketi için yaklaşık 100 lira, dörtlü paketi için ise yaklaşık 160 lira istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Survivor'da adalar birleşti! Odunlarla sınır çizdi!Survivor'da adalar birleşti! Odunlarla sınır çizdi!
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eda Ece: Kadının seksi gösterildiği, daha açık saçık işlerden hoşlanmıyorum

Eda Ece'den öpüşme isyanı! 'Kadının seksi gösterildiği...'

Survivor'da adalar birleşti! Ünlülerden Yunus Emre gönüllüler için sınır çizdi: Efendi olurlarsa vize veririz

Survivor'da adalar birleşti! Odunlarla sınır çizdi!

Sinan Akçıl'a sevgilisi Burcu Kıratlı'dan büst şeklinde doğum günü pastası!

Sinan Akçıl'a sevgilisinden büst şeklinde doğum günü pastası!

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Erzak paketini hangi takım aldı? Survivor'da adalar birleşti

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Mert'in elenmesi Evrim'i yıktı: Hiç bir anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

İrem Derici, yaşadığı zor günleri anlattı: Telefonun sim kartını yiyince, hastaneye yatırıldım

Ekmeğin arasına sim kartı koyup yedim, hastaneye yatırıldım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.