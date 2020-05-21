Kim Kardashian koronavirüsü fırsata çevirmişti! Maskelerle ilgili olay iddia

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan maske talebi reality şov yıldızı Kim Kardashian için yeni bir kazanç kapısı oldu. Kardashian'ın korse markası Skims'in 5 farklı renkte ürettiği kumaş maskeler, satışa çıktıktan bir saat sonra tükendi.

TANESİ 8 DOLARA SATILIYOR

Tanesi 8 dolara (55TL) satılan, naylon ve tayt kumaşı karışımından üretilen maskelerin, virüsten korumak için gerekli standartlara sahip olmamasına rağmen büyük ilgi görmesi tepki çekti.

Stuff'ın haberine göre firma, 'maskelerinin virüs bulaşma riskini ortadan kaldırmadığını' duyurdu.

Kardashian, ikili maske paketi için yaklaşık 100 lira, dörtlü paketi için ise yaklaşık 160 lira istiyor.



