Kim Kardashian küçük kardeşi için süslendi!

Kardashian ailesinin en cesur ismi Kim Kardashian seksi kıyafetiyle yine doğum gününün önüne geçti

Kim kardeşlerinin önüne geçti

1 / 11 Kylie'nin 21'inci yaşı şerefine Batı Hollywood'da bir araya gelen ailenin en ünlüsü olan Kim Kardashian, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2 / 11 37 yaşındaki reality şov yıldızı pembe mini elbisesiyle her zamanki gibi çok cesur bir tercih yapmıştı.

3 / 11 Islak görünümlü uzun saçlarını serbest bırakan Kim, aksesuar olarak 4.5 milyon dolarındaki 20 karatlık evlilik yüzüğünü takmıştı.

4 / 11 Seksi ve cesur tarzıyla yine kardeşlerinin önüne geçen Kim, tüm dikkatleri üstüne topladı.

5 / 11 Kim Kardashian hem ailece hem de geceye katılan diğer ünlü isimlerle birlikte çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

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