Kim Kardashian küçük kardeşi için süslendi!

Kardashian ailesinin en cesur ismi Kim Kardashian seksi kıyafetiyle yine doğum gününün önüne geçti
Kim kardeşlerinin önüne geçti
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Kylie'nin 21'inci yaşı şerefine Batı Hollywood'da bir araya gelen ailenin en ünlüsü olan Kim Kardashian, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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37 yaşındaki reality şov yıldızı pembe mini elbisesiyle her zamanki gibi çok cesur bir tercih yapmıştı.
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Islak görünümlü uzun saçlarını serbest bırakan Kim, aksesuar olarak 4.5 milyon dolarındaki 20 karatlık evlilik yüzüğünü takmıştı.
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Seksi ve cesur tarzıyla yine kardeşlerinin önüne geçen Kim, tüm dikkatleri üstüne topladı.
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Kim Kardashian hem ailece hem de geceye katılan diğer ünlü isimlerle birlikte çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
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