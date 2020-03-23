Kim Kardashian latex tulumu giyerken çok zorlanmış! 'Bir daha asla kondom giymeyeceğim'

Latex kıyafetler giymesi zor olduğu kadar, oldukça tehlikeli de bir kumaş. Lakin Kardashian ailesi, ne kadar zor ve tehlikeli olsa da bu kumaşa son derece aşkla bağlı…

Son olarak Paris Fashion Week'de Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, giydikleri Balmain markasına ait latex kıyafetlerle dikkat çekmiş, en çok da o kıyafetleri nasıl giydikleri merak konusu olmuştu.

Kim Kardashian, paylaştığı videoda kıyafeti öyle zor giyiyor ki, izlerken siz fenalaşıyorsunuz. Zaten kendisi de giyerken bir hayli zorlanıyor ve küfür etmeye başlıyor. Kim giyme işlemi sırasında "Bir daha asla kondom giymeyeceğim. Aşırı bunaldım" diyerek isyan ediyor.

Kardeşi Kourtney ise, bu kıyafeti giydikten sonra saatlerce tuvalete gidemeyeceğinin altını çiziyor.



