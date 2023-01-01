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  4. Kim Kardashian mükemmel görünmek için uğraşıyor! Yüz bakımına bakın ne kadar ödedi

Kim Kardashian mükemmel görünmek için uğraşıyor! Yüz bakımına bakın ne kadar ödedi

01.01.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Kim Kardashian her hareketiyle olay oluyor. Eskisi kadar makyaj yapmadığını söyleyen Kim yüz bakımı için bir kerede ödediği parayı açıklayarak şoke etti.

Kim Kardashian mükemmel görünmek için uğraşıyor! Yüz bakımına bakın ne kadar ödedi

Kim Kardashian, cilt bakımı söz konusu olduğunda her şeyi yaptığını açıkladı. 42 yaşındaki reality şov yıldızı, 50 yaşındaki Gwyneth Paltrow'un podcast programına katılarak; kendi cilt bakımı markasını piyasaya sürmeden önce neredeyse bir uzman haline geldiğini hissettiğini söyledi.

Kim Kardashian mükemmel görünmek için uğraştığını söyleyerek, "Yolculuğumda çok şey öğrendiğimi düşündüm ve en iyi yüz doktorlarına, en iyi estetisyenlere gittim, her şeyi denedim" dedi.

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Kardashian, koronavirüs pandemisi sırasında eve kapanmak zorunda kaldığından beri, kozmetik kullanma şeklinin değiştiğini ve artık yüzüne daha az şey sürme konusunda daha özgüvenli hissettiğini de açıkladı.

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Kim Kardashian, bu ayın başlarında bin 400 dolarlık lazer ve ışıkla yüz bakımı kombinasyonu yaptırdığını da söyledi.


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