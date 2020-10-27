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Kim Kardashian özel adada yeni yaşını kutluyor! Bikinili pozlar

27.10.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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Yaptığı yorumlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kim Kardashian 40 yaşını kutluyor. Özel bir adada doğum günü kutlamasına devam eden Kim vücudunu göstermeyi de ihmal etmiyor.

Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bir süredir Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşa dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Kim yeni yaşı için yine abarttı.

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Karayipler'de arkadaşları ve ailesi ile büyük bir kutlama için özel bir adada olan Kim Kardashian pozlarıyla dikkat çekti. Ten rengi bikinisi ve gözlükleriyle pozlar veren Kim kıvrımlarını sergilemeyi ihmal etmedi. Kim'in tanga bikini altıyla verdiği pozlara yorum yağdı.

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Büyük bir parti vermek yerine ailesiyle özel bir adada olmayı tercih eden Kim'i Khloe, Kourtney, Kylie ve Kendall yalnız bırakmadı.

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Kim Kardashian güvenlik için, her misafirin yolculuktan önce ve jete binmeden önce bir kez COVID-19 için test edilmesine karar verdi.

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Yaşlanmaktan endişe duyduğunu ifade eden Kim cildini taze ve genç görünmesini sağlamak için vücudunun 'her yerinde' tipik olarak yüz için ayrılmış yaşlanma karşıtı serumları kullandığını itiraf etti.

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TEPKİLER DİNMEDİ!

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde ”Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini kullanmış ve tepki çekmişti. Kardashian, daha sonra ise Ermenistan’a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını duyurmuştu. Bu sebeple de Kim'in paylaşımlarına Türk ve Azeri takipçilerinden yorum yağıyor.

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