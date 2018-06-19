Kim Kardashian poposu için estetik yaptırmanıza gerek yok! İşte popo kaldırma hareketleri

Reverans hareketi

Resimde gösterildiği gibi bir ayağınızı geriye doğru geniş bir adım atın. Sol bacağınızı sağ bacağınızın önüne gelecek şekilde çapraz olarak kırarken yere doğru eğilin. Ayağa kalkın ve bacaklarızı düzeltin. Hareketi 2 bacak için de 15 kez görseldeki gibi tekrarlayın.

Kettlebell çömelme

Kettlebell yerine ağır bir su şişesi de kullanabilirsiniz. Gösterildiği gibi dizleri bükün yarım çömelin. Sırtınızı düz tutun ve yere doğru eğin. Kalçanızdaki gerginliği hissedin. Ayağa kalkın 15 kez tekrarlayın.

Deadlift

Bir halter yerine ağır bir su şişesi de kullanabilirsiniz. Dizlerinizi biraz bükün. Sırtınızı düz tutun ve görseldeki gibi öne eğin. Kalçanızdaki gerginliği hissedin. Ayağa kalkın. 15 kez tekrarlayın.

High knees

Sol dizinizi yukarı kaldırın ve sağ kalçadaki gerginliği hissedin. 25 kez tekrarlayın. Aynı işlemi diğer bacağınız için de uygulayın.

Step up

Sağ ve sol bacağınızla, birbiri ardına adım atın. Sağ dizinizi yukarı kaldırın ve sol kalçada gerginliği hissedin. 20 kez tekrarlayın.