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Kim Kardashian poz verdi! Göğüslerinin yarısı açıkta kaldı

26.06.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, markası Skims'in yeni ev giyim serisini kendi giyerek tanıttı. Kim Kardashian'ın servetini katlamasına sebep olan markası için verdiği pozlar olay oldu. Kim göğüslerinin bir kısmının açıkta kalmasını umursamadı.

Kim Kardashian poz verdi! Göğüslerinin yarısı açıkta kaldı

Kim Kardashian, korse markası Skims'in büyümesiyle servetini yüzde 50'den fazla artırmıştı. Tüm vaktini markasına ayıran Kim Kardashian yeni ürünlerin için de sık sık modellik yapıyor.

Kim Kardashian son olarak ev giyim serisi için kamera karşısına geçti. Kısacık şort ve yine kısa üstle poz veren ünlü yıldız oldukça iddialıydı.

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Kim Kardashian poz verirken göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını pek umursamadı.

Kim Kardashian markasının çıtçıtlı bady'sini paylaştı! Vajina bölgesini...Kim Kardashian markasının çıtçıtlı bady'sini paylaştı! Vajina bölgesini...

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde de markasının ürününü paylaşarak küçük kız kardeşi Khloe Kardashian'ı etiketlemişti. Kim Kardashian SKIMS body'sinin 'vajina bölgesini' kardeşi için değiştirdiğini ifade etmişti.

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Kim Kardashian
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