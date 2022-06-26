Kim Kardashian poz verdi! Göğüslerinin yarısı açıkta kaldı

Kim Kardashian, korse markası Skims'in büyümesiyle servetini yüzde 50'den fazla artırmıştı. Tüm vaktini markasına ayıran Kim Kardashian yeni ürünlerin için de sık sık modellik yapıyor.

Kim Kardashian son olarak ev giyim serisi için kamera karşısına geçti. Kısacık şort ve yine kısa üstle poz veren ünlü yıldız oldukça iddialıydı.

Kim Kardashian poz verirken göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını pek umursamadı.

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde de markasının ürününü paylaşarak küçük kız kardeşi Khloe Kardashian'ı etiketlemişti. Kim Kardashian SKIMS body'sinin 'vajina bölgesini' kardeşi için değiştirdiğini ifade etmişti.



