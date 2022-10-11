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  4. Kim Kardashian, Rams-Cowboys maçında fena yuhalandı! Öpücük engel olamadı

Kim Kardashian, Rams-Cowboys maçında fena yuhalandı! Öpücük engel olamadı

11.10.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams maçında çocuklarıyla sahadaydı. Maçı izlerken ekrana yansıyan ve taraftarlara öpücükler gönderen Kim daha sonra sahaya indi. Kim'i sahada gören taraftarlar ise ünlü yıldızı yuhaladı.

Kim Kardashian oğlu Saint ile Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams maçındaydı. Maçın devre arasında oğlunun fotoğrafını çekmek için stadyuma inen Kim'in o halleri taraftarlarından da dikkatini çekti.

Siyah topuklularıyla sahaya inen Kardashian taraftarın tepkisini çekti. Ekrana yansıdığını fark edince taraftarlara öpücük atan Kim'i öpücük kurtaramadı.

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Uzun bir süre yuhalanan Kardashian'a ayrıcalık tanındığı için taraftar öfkelendi.

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Kimi sosyal medya kullanıcıları bu yuhalamayı gereksiz bulurken kimi de yaşananlara destek verdi.

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Kim Kardashian
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