Kim Kardashian, Rams-Cowboys maçında fena yuhalandı! Öpücük engel olamadı

Kim Kardashian oğlu Saint ile Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams maçındaydı. Maçın devre arasında oğlunun fotoğrafını çekmek için stadyuma inen Kim'in o halleri taraftarlarından da dikkatini çekti.

Siyah topuklularıyla sahaya inen Kardashian taraftarın tepkisini çekti. Ekrana yansıdığını fark edince taraftarlara öpücük atan Kim'i öpücük kurtaramadı.

Uzun bir süre yuhalanan Kardashian'a ayrıcalık tanındığı için taraftar öfkelendi.

Kimi sosyal medya kullanıcıları bu yuhalamayı gereksiz bulurken kimi de yaşananlara destek verdi.



