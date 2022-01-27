Kim Kardashian rezil oldu! Fark edince hemen sildi

Eski eşi Kanye West'in açıklamalarıyla gündemde olan Kim Kardashian şu sıralar kendi markasının bikini ve mayo tasarımları için tanıtım hazırlığında. Günlerdir tasarımları bir giyip bir çıkartan ve pozlar veren Kim Kardashian'ın ikinci bir seks kasedi olduğu konuşuluyordu.

Bu iddiaları yalanlayan Kim Kardashian son pozuyla olay oldu. Plajda kıvrımlarını sergilerken bir poz paylaşan Kim Kardashian Instagram hesabında bir pozunu paylaşır paylaşmaz dalga konusu oldu.

Bir bacağının incecik olması gözlerden kaçmayınca Kim fotoğrafı sildi. Ancak yine de takipçilerinin dilinden kurtulamadı.

