MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian rezil oldu! Fark edince hemen sildi

Kim Kardashian rezil oldu! Fark edince hemen sildi

27.01.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa shop yaptığı anlaşıldığı için fotoğrafı sildi. Son günlerde ikinci bir seks kasedi olduğu iddiasıyla gündemde olan Kardashian sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kim Kardashian rezil oldu! Fark edince hemen sildi

Eski eşi Kanye West'in açıklamalarıyla gündemde olan Kim Kardashian şu sıralar kendi markasının bikini ve mayo tasarımları için tanıtım hazırlığında. Günlerdir tasarımları bir giyip bir çıkartan ve pozlar veren Kim Kardashian'ın ikinci bir seks kasedi olduğu konuşuluyordu.

Bu iddiaları yalanlayan Kim Kardashian son pozuyla olay oldu. Plajda kıvrımlarını sergilerken bir poz paylaşan Kim Kardashian Instagram hesabında bir pozunu paylaşır paylaşmaz dalga konusu oldu.

Ekran Alıntısı

Bir bacağının incecik olması gözlerden kaçmayınca Kim fotoğrafı sildi. Ancak yine de takipçilerinin dilinden kurtulamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önce ne dedi?
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Ağlayarak son sözlerini açıkladı! "Beni kurtarın!"

Ağlayarak son sözlerini açıkladı! "Beni kurtarın!"

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

İddialı pozları sosyal medyayı salladı! "Çok tatlı ve çok seksi"

İddialı pozları sosyal medyayı salladı! "Çok tatlı ve çok seksi"

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.