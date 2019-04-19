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Kim Kardashian şimdi de yatak odasıyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Yaptığı her hareketle olay olan Kim Kardashian şimdi de yatak odasıyla gündemde... Kim Kardashian yatak odasına kurdurduğu düzenekle olay oldu.

Giydiği kıyafetler ve yaptığı makyajlarla adından söz ettiren Kim Kardashian, son olarak takipçilerine yatak odasının kapılarını açtı.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, yatak odasına kurdurduğu televizyon düzeneğiyle herkesi şaşırttı.

LÜKS MALİKANESİNİN KAPILARINI AÇTI

Kardashian, eşi Kanye West ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı malikanenin yatak odasındaki ilginç düzeneği sosyal medya hesabından paylaştı. Minimalist tasarımlı malikanesinin kapılarını Vogue dergisine açan 38 yaşındaki Kardashian, daha sonra da Instagram'daki takipçilerine bir sürpriz hazırladı.

Kardashian ve West çiftinin, Los Angeles'taki Hidden Hill bölgesinde bulunan malikanesinin tasarımı Axel Vervoordt'un imzasını taşıyor. Ayrıca Kanye West de tasarım konusundaki fikirlerini bu malikanede uyguladı.

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Şov Yıldızı Kim Kardashian, Takipçilerine Yatak Odasına Kurdurduğu Düzeneği Gösterdi
Yatak odasından paylaşım yapan Kardashian, uzaktan kumandayla çalışan bu sistem uyarınca önce perdeler kapatılıyor.

Ardından da yine uzaktan kumandayla yer döşemesinin belli bir kısmı yavaş yavaş yükseliyor ve geniş ekranlı bir TV ünitesi ortaya çıkıyor. Daha sonra yine uzaktan kumanda kullanılarak bu ünite yer döşemesindeki yerine yerleştiriliyor.

Kim Kardashian'ın evindeki bu ayrıntı takipçilerinin çok dikkatini çekti.

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