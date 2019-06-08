Kim Kardashian sordu takipçilerinin yanıtı olay oldu

Kim Kardashian da en geç milyarder unvanlı kardeşi Kylie Jenner gibi kendi adını taşıyan bir güzellik ürünleri serisine sahip. Kim, geçtiğimiz gün Twitter'daki takipçilerine 21 Haziran'da piyasaya çıkacak yeni ürünü hakkında bir paylaşım yaptı.

"Mükemmel vücudumu hangi ürünüme borçluyum biliyor musunuz?" diye sorduğu hayranları verdikleri cevaplarla ünlü yıldızı üzdü.

Kardashian'ın sorusuna neredeyse bütün takipçileri "estetik cerrahın", "fotoğraf filtreleri", "fotoşop" gibi cevaplar verdi.

Yıllardır oluşturmaya çalıştığı imaj için çok uğraşan, sürekli diyet ve spor yaptığını söyleyen Kardashian kendi takipçileri tarafından bile inandırıcı bulunmuyor.



