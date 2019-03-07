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Kim Kardashian soygundan 3 yıl sonra ilk kez Paris'te!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Paris'te üç yıl önce silahlı saldırganlar tarafından kaldığı otelde soyulan ve 10 milyon dolarlık mücevherleri çalınan Kim Kardashian, ilk kez yeniden Paris'e gitti.

Kim Kardashian soygundan 3 yıl sonra ilk kez Paris'te!

Kim Kardashian, Paris Moda Haftası kapsamında defileleri takip etmek için Fransa’nın başkenti Paris’e gitti.

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, baştan aşağı leopar desenli tulum kıyafetiyle dikkat çekti.

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Dün otelinden çıkıp Olivier Rousteing’in defilesine giderken görüntülenen Kardashian, cesur kıyafetiyle fotoğrafçılara poz verdi.

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Kıyafetinin üzerine siyah kadife palto giyen Kardashian, otelde hazırlanırken çekilen fotoğraflarını da Instagram’dan paylaştı.

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"BİR DAHA GİDECEĞİM"

2016 yılında Paris’te kaldığı otelde silahlı saldırganlar tarafından soyulan Kardashian, üç yıl sonra ilk kez yine Paris’e gitti.

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Paris seyahati öncesi Keeping Up With The Kardashians programında “Paris’te çok fazla özel anım var” diyen Kardashian, “Bu seyahatin Paris’le ilgili tüm sihirli şeyleri hatırlamaya başlamam için iyi olacağını umuyorum. Kanye ve ben oraya aşığız” ifadesini kullandı.

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En son yine Paris Moda Haftası için gittiği ve soygun olayıyla karşılaştığı Paris’e yine bir Moda haftası için giden moda ikonu, bu seyahatin kısa olacağını ancak daha sonra Fransa’ya daha uzun bir tatil için yine gideceğini de belirtti.

"YATAKTA KENDİNE DOĞRU ÇEKİP..."

Kim Kardashian, reality şov programında gözyaşları içinde Paris soygununu anlatmış, bağırmaması için ağzının soyguncular tarafından plastik bantla kapatıldığını söylemişti.

“Beni bacaklarımdan çekti. Altımda kıyafet yoktu. Beni yatakta kendine doğru çekince, ‘Tamam, işte bu bana tecavüz edecekleri an’ dedim” diyen Kardashian, soygunculara çocuklarının ve ailesinin olduğunu söyleyerek yalvardığını belirtmişti.


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Kim Kardashian Kim Kardashian soygun Kim Kardashian leopar

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