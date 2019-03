Kim Kardashian soygundan 3 yıl sonra ilk kez Paris'te!

Kim Kardashian, Paris Moda Haftası kapsamında defileleri takip etmek için Fransa’nın başkenti Paris’e gitti.

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, baştan aşağı leopar desenli tulum kıyafetiyle dikkat çekti.

Dün otelinden çıkıp Olivier Rousteing’in defilesine giderken görüntülenen Kardashian, cesur kıyafetiyle fotoğrafçılara poz verdi.

Kıyafetinin üzerine siyah kadife palto giyen Kardashian, otelde hazırlanırken çekilen fotoğraflarını da Instagram’dan paylaştı.

"BİR DAHA GİDECEĞİM"

2016 yılında Paris’te kaldığı otelde silahlı saldırganlar tarafından soyulan Kardashian, üç yıl sonra ilk kez yine Paris’e gitti.

Paris seyahati öncesi Keeping Up With The Kardashians programında “Paris’te çok fazla özel anım var” diyen Kardashian, “Bu seyahatin Paris’le ilgili tüm sihirli şeyleri hatırlamaya başlamam için iyi olacağını umuyorum. Kanye ve ben oraya aşığız” ifadesini kullandı.

En son yine Paris Moda Haftası için gittiği ve soygun olayıyla karşılaştığı Paris’e yine bir Moda haftası için giden moda ikonu, bu seyahatin kısa olacağını ancak daha sonra Fransa’ya daha uzun bir tatil için yine gideceğini de belirtti.