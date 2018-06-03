MAGAZİN

Kim Kardashian tamamen şeffaf!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Kim Kardashian sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yine çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Aile boyu televizyon yüzü olmayı başaran Kardashian ailesinin belki de en çok konuşulan ferdi olan Kim, sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye ulaşmayı başarıyor.

Kim Kardashian

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Aile boyu televizyon yüzü olmayı başaran Kardashian ailesinin belki de en çok konuşulan ferdi olan Kim, sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye ulaşmayı başarıyor.
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Hesabından kendi ürettiği markalara ait ürünleri paylaşmanın yanında günlük hayatına dair kareler de paylaşıyor.
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Kim Kardashian son olarak sokakta çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Bir buçuk milyon beğeni alan fotoğrafta Kim’in transparan bir kıyafet tercih ettiği görülürken bazı takipçileri kıyafetin renginden ve şeffaf görüntüsünden dolayı onu soğan zarına benzetti.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian kıyafet

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