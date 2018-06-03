Kim Kardashian tamamen şeffaf!

Aile boyu televizyon yüzü olmayı başaran Kardashian ailesinin belki de en çok konuşulan ferdi olan Kim, sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye ulaşmayı başarıyor.
Kim Kardashian
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Aile boyu televizyon yüzü olmayı başaran Kardashian ailesinin belki de en çok konuşulan ferdi olan Kim, sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye ulaşmayı başarıyor.
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Hesabından kendi ürettiği markalara ait ürünleri paylaşmanın yanında günlük hayatına dair kareler de paylaşıyor.
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Kim Kardashian son olarak sokakta çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Bir buçuk milyon beğeni alan fotoğrafta Kim’in transparan bir kıyafet tercih ettiği görülürken bazı takipçileri kıyafetin renginden ve şeffaf görüntüsünden dolayı onu soğan zarına benzetti.
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