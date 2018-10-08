Kim Kardashian'tan kalça itirafı: Her gün ağlıyorum

Kim Kardashian yine gündeme gelmeyi başardı! Seksi paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kim Kardashian kalça itirafıyla olay oldu.

'Kıvrımları seviyorum ama...'

1 / 13 Ailesiyle birlikte yaptığı Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov programında konuşan Kim Kardashian, kalçalarıyla ilgili olarak, “Her gün ağlıyorum” dedi.

2 / 13 “Kıvrımları seviyorum ama kalçalarmı sevmiyorum ve benim kalçalarım çok büyük” diyen Kardashian, “Kendime güvenimi kaybettim” şeklinde konuştu.

3 / 13 Kalçalarını ortaya çıkaran fotoğraflarını sevdiğini söyleyen Kardashian, 2016 yılında verdiği bir röportajda, “Çıplak selfie’leri ölene kadar çekeceğim” demişti.

4 / 13 Seçtiği kıyafetlerle vurguladığı geniş kalçaları sayesinde meşhur olan 37 yaşındaki yıldızın kalçalarının doğal mı estetikli mi olduğu hep merak edildi.

5 / 13 Kardashian iki yıl önce kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etmişti. Ünlü yıldız, bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söylemişti.

6 / 13 Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Doktorun kendisine çare olarak kortizonlu iğne yaptığını belirterek, "Sonra da kalçamda dikkat çekecek derecede girinti ve çıkıntılar olacağını söyledi. Hatta bana ‘Herkes kalçana implant yaptırdığını düşünecek’ dedi. Gerçekten de onun söylediği çıktı" diye konuşmuştu.

7 / 13 Kortizon iğnelerinin yarattığı çıkıntıların o dönemde Miami'de katıldığı bir partide giydiği elbiseden fark edildiğini anlatan Kardashian, kendisiyle ilgili "kalça implantı" söylentilerinin de o dönemde çıktığını ifade etmişti.

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