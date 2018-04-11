Kim Kardashian tatile çıktı! Instagram'ı salladı

Sosyal medyanın vazgeçilmez ismi Kim Kardashian tatile çıktı. Geçtiğimiz yıl çıktığı tatilde selülitleriyle olay olan ünlü isim bu yıl adeta onu eleştirenlere yanıt verdi.

Cennetten merhaba!

1 / 9 Kardashian ailesinin kadınları tatil sezonunu açtı.

2 / 9 TV yıldızı Kim Kardashian ve kardeşi Kourtney; Turks& Caicos adalarında tatil yapıyor.

3 / 9 İki ünlü kardeş, dünyanın tropikal cennetlerinden biri olarak kabul edilen bu Karayip adasında çektikleri pozlarını da sosyal medyada paylaştı. Kardashian kardeşlerin pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

4 / 9 Reality show yıldızı Kim Kardashian, taşıyıcı anne yöntemiyle 3. çocuğunu yakın zamanda kucağına aldı.

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