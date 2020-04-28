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Kim Kardashian Türk kullanıcıları kızdırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alana Kim Kardashian yine paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Babası Ermeni olan 1980 doğumlu Kardashian, Instagram’dan paylaştığı hikaye ile bu sefer Türk kullanıcıları kızdırmayı başardı.

Kim Kardashian Türk kullanıcıları kızdırdı

Ünlü isim bildiğiniz gibi babasının Ermeni olmasından dolayı sık sık “sözde” Ermeni soykırımını dile getiriyor. Kardashian bir kez daha bu hayali olayı gündeme getirerek tepkileri üzerine topladı.

INSTAGRAM'DA TEPKİ GÖRDÜ

Olmayan tarihleri ile Osmanlı İmparatorluğu gibi dünyaya nam salmış bir hükümdarlığa çamur atmaya cüret eden bir dönem pornosu da çıkan Kardashian, bu olaydan sonra Türklerin lincine haliyle maruz kaldı. Kardashian‘ın Instagram hesabındaki gönderilerin altına hücum eden Türk kullanıcılara şimdilik hiç bir cevap verilmediği gibi gönderilere yorum yapma özelliği de kapatılmış durumda.

Rap yıldızı Kanye West ile evli olan Kardashian’ın bu tip soykırım olaylarını gündeme getirmesine artık alıştık diyebiliriz. Amerikalı Senatör Jackie Speier tarafından da övülen ünlü ismin bu sözde soykırım iddiaları geçtiğimiz yıl Temsilciler Meclisi kabul edilmişti. 405 kabul, 11 ret ve 3 çekimser oy ile Temsilciler Meclisi tarafından araştırılması onaylanan sözde soykırım olayı hala netlik kazanmış değil.

Ünlü ismin Instagram Hikayeler’de paylaştığı kaynağı belli olmayan verilere göre 1917 yılında Osmanlı İmparatorluğu 1.5 milyonun üzerinde Ermeni’yi katletmiş. Hatta bu Ermeni’lerin Osmanlı tarafından öldürülürken bile çekilen fotoğraflarını Instagram Hikayeler’de paylaştı.

Instagram’ın şiddet içerikli paylaşımlar hakkında sert bir politika izlediğini biliyoruz. Ancak söz konusu Instagram’da 167 Milyon takipçisi olan Kardashian olunca nedense bu paylaşımlar hakkında işlem yapılmıyor.

Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram’ın ünlü isimlere uyguladığı ayrıcalık da bu olay ile bir kez daha kanıtlanmış oldu. Kafası kesilmiş insanların görsellerini 167 Milyon takipçi ile paylaşan ünlü isim için en ufak bir işlem yapılmaması oldukça ilginç diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
kim kardashian instagram Ermeni

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