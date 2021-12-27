Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması

Magazin dünyasının en gözde ailesi olan Kardashian/Jenner’lar Noel’i özel kostümlerini giyerek kutladı. Geçmiş yıllarda evlerinde pek çok ünlünün de katıldığı büyük partiler düzenleyen TV ünlüsü aile, pandemi etkisiyle bu defa küçük çaplı kutlamaları tercih etti.

Kim Kardashian (41) ve ailenin diğer üyeleri, kostümleriyle evlerinde poz verdi.

Kendall Jenner (26), Carolina Herrera imzalı elbisesiyle, kendi evindeki kutlamadan poz paylaştı.

Khloe Kardashian (37) da Celia Kritharioti tasarımı elbisesiyle kameralara poz verdi.

Kim Kardashian ile Khloe Kardashian, anneleri Kris Jenner (66) ve çocuklarını da yanlarına alarak bir örnek giyindi ve objektifin karşısına geçti.



