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Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması

27.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses getiren partilerle kendilerinden söz ettiren Kim Kardashian ile annesi Kris Jenner ve kardeşleri, bu yıl Noel kutlamasını evlerinde yaptı. Pandemi nedeniyle küçük çaplı kutlamalar yapmayı tercih eden Kardashian/Jenner Ailesi, pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması

Magazin dünyasının en gözde ailesi olan Kardashian/Jenner’lar Noel’i özel kostümlerini giyerek kutladı. Geçmiş yıllarda evlerinde pek çok ünlünün de katıldığı büyük partiler düzenleyen TV ünlüsü aile, pandemi etkisiyle bu defa küçük çaplı kutlamaları tercih etti.

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Kim Kardashian (41) ve ailenin diğer üyeleri, kostümleriyle evlerinde poz verdi.

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Kendall Jenner (26), Carolina Herrera imzalı elbisesiyle, kendi evindeki kutlamadan poz paylaştı.

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Khloe Kardashian (37) da Celia Kritharioti tasarımı elbisesiyle kameralara poz verdi.

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Kim Kardashian ile Khloe Kardashian, anneleri Kris Jenner (66) ve çocuklarını da yanlarına alarak bir örnek giyindi ve objektifin karşısına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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