MAGAZİN

Kim Kardashian ve Kanye West evliliğiyle ilgili bomba iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ile Kanye West çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre ünlü çift evliliklerinde problem yaşıyor ve Kim bu durumdan çok rahatsız.

Hollywood'un en gösterişli çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West'in evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü. Radar online sitesinin iddiasına göre magazin basınında "Kimye" olarak anılan çiftin anlaşamadığı çok konu var.

Sitenin, aileye yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre kısa bir süre önce taşıyıcı anne aracılığıyla dördüncü kez bebek sahibi olan Kim Kardashian gidişattan mutsuz.

Aynı kaynağın ileri sürdüğüne göre Kim Kardashian eşi Kanye West'in değişken ruh haliyle de başa çıkmaya çalışıyor. Sitenin iddiasına göre Kardashian evliliğinde yaşadığı zorlukları yakın dostlarına anlatıyor ancak kamuoyunun karşısında bunları belli etmekten hoşlanmıyor.

Bu arada iddialara göre Kanye West'in değişken ruh hali nedeniyle endişe içinde olan Kardashian, bir psikiyatr ordusuyla anlaştı. Uzmanlar 7 gün 24 saat, West'i ona çok da belli etmeden izliyorlar.

Kim Kardashian ve Kanye West'e yakın kaynaklar ünlü şarkıcının son dönemde aniden değiştiğini karısının kıyafetlerine ve makyajına bile karışmaya başladığını ileri sürüyor.

Kanye West'in geçmişte Kim Kardashian'ın seksi kıyafetlerini eleştirmediği ancak son zamanlarda fazla dekolte giymesini istemediği de ileri sürülüyor.

Kardashian'ın bu yıl MET Gala kıyafeti nedeniyle de West ile gerginlik yaşadığı bir süredir magazin basının gündeminde yer alıyor.


PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Acun'un eski eşinden Şeyma Subaşı'na göndermeAcun'un eski eşinden Şeyma Subaşı'na gönderme
'Göğüslerimi alsınlar bitsin...''Göğüslerimi alsınlar bitsin...'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian ile Kanye West Kim Kardashian Kim Kardashian düğün Kanye West

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Ünlü oyuncu Maitland Ward yetişkin filmi yıldızı oldu!

Ünlü oyuncu yetişkin filmi yıldızı oldu!

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Deniz Akkaya'dan küvet pozu sonrası yatak pozu

Küvet pozu sonrası yatak pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.