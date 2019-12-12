Kim Kardashian ve Kanye West evliliğiyle ilgili bomba iddia

Hollywood'un en gösterişli çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West'in evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü. Radar online sitesinin iddiasına göre magazin basınında "Kimye" olarak anılan çiftin anlaşamadığı çok konu var.

Sitenin, aileye yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre kısa bir süre önce taşıyıcı anne aracılığıyla dördüncü kez bebek sahibi olan Kim Kardashian gidişattan mutsuz.

Aynı kaynağın ileri sürdüğüne göre Kim Kardashian eşi Kanye West'in değişken ruh haliyle de başa çıkmaya çalışıyor. Sitenin iddiasına göre Kardashian evliliğinde yaşadığı zorlukları yakın dostlarına anlatıyor ancak kamuoyunun karşısında bunları belli etmekten hoşlanmıyor.

Bu arada iddialara göre Kanye West'in değişken ruh hali nedeniyle endişe içinde olan Kardashian, bir psikiyatr ordusuyla anlaştı. Uzmanlar 7 gün 24 saat, West'i ona çok da belli etmeden izliyorlar.

Kim Kardashian ve Kanye West'e yakın kaynaklar ünlü şarkıcının son dönemde aniden değiştiğini karısının kıyafetlerine ve makyajına bile karışmaya başladığını ileri sürüyor.

Kanye West'in geçmişte Kim Kardashian'ın seksi kıyafetlerini eleştirmediği ancak son zamanlarda fazla dekolte giymesini istemediği de ileri sürülüyor.

Kardashian'ın bu yıl MET Gala kıyafeti nedeniyle de West ile gerginlik yaşadığı bir süredir magazin basının gündeminde yer alıyor.



