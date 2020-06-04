Kim Kardashian ve Kanye West ilişkisi sallantıda! Bomba iddia

Gösteri dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle ailece sosyal izolasyonda bulunan Kardashian ve West çok nadir zamanlar dışında birbirleriyle göz göze bile gelmediler. Üstelik aynı evin içinde vakit geçirdikleri halde!

Çifte yakın kaynaklar, karantina süreci boyunca çiftin sık sık kavga ettiklerini, Kim’in ev ve çocuklarla ilgilenirken, Kanye’nin hiç sorumluluk almadığını iddia etti.