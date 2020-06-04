MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian ve Kanye West ilişkisi sallantıda! Bomba iddia

Kim Kardashian ve Kanye West ilişkisi sallantıda! Bomba iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ve Kanye West üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir boşanacakları iddia edilen çiftin evde farklı hayatlar yaşadığı iddia edildi.

Gösteri dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle ailece sosyal izolasyonda bulunan Kardashian ve West çok nadir zamanlar dışında birbirleriyle göz göze bile gelmediler. Üstelik aynı evin içinde vakit geçirdikleri halde!

Çifte yakın kaynaklar, karantina süreci boyunca çiftin sık sık kavga ettiklerini, Kim’in ev ve çocuklarla ilgilenirken, Kanye’nin hiç sorumluluk almadığını iddia etti.

Evlilik hayatı sallantıda

ABD'de yayınlanan US Weekly dergisinin iddiasına göre kısa bir süre önce evliliklerinin altıncı yılını kutlayan Kim Kardashian ve Kanye West, sosyal izolasyon süresince farklı hayatlar sürdürdüler.
Magazin basınının Kim-Ye diye tanımladığı ünlü çift, sosyal izolasyon sırasında dört çocuklarıyla birlikte aynı evin içinde zaman geçirdiler. Ama birbirlerini çok nadir zamanlarda görebildiler. Neredeyse birbirleriyle göz göze bile gelmediler.
US Weekly'ye konuşan çifte yakın bir kaynak bunun nedenini ise şöyle anlattı: "Kim, durmadan çalışıyor ve kendi işlerini yapıyor. Kim genellikle sabah erken kalkıyor ve egzersiz yapıyor. Ardından da çocukları ve işleriyle ilgileniyor."
Ancak aynı kaynak Kanye West'in ise sosyal izolasyon döneminde daha farklı bir hayat yaşadığını ileri sürdü: "Kanye'nin ise Kim gibi belirli bir rutini yok. Sabahları Kim'den daha geç saatte kalkıyor."
Son dönemde ünlü çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, eskisi kadar iyi geçinemedikleri ileri sürülüyordu. Bu iddialara rağmen Kardashian, geçen hafta altıncı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabı üzerinden de kutlamıştı.
Kardashian karantina sürecinde çocuklarıyla uğraşmaktan kendine zaman ayıramadığını her fırsatta dile getirmişti.
Kim Kardashian ve Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin ikisi biyolojik ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocuğu bulunuyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Sevgili cinayeti! Erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Sevgili cinayeti! Erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Ciğerci mutluluğunu paylaştı! 'İkiz bebeklerim olacak'

Hamile kalamıyor ama... 'İkiz bebeklerim olacak'

Gülşen havludan kıyafet yaptı! Göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Havludan dekolteli kıyafet yaptı

Jennifer Aniston koronavirüsle mücadele için çıplak portresini açık artırmaya çıkardı

Çıplak fotoğrafını satışa çıkardı! İşte o poz

Irina Shayk mini şortuyla gezmelerde! Keyfi kaçtı

Mini şortuyla dikkat çekti! Görüntülenmek canını sıktı

Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'Benim adım çıkmış...'

İmamoğlu yorumu! 'Benim adım çıkmış...'

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş'in güldüren Tarkan anısı

Tarkan anısı güldürdü! 'Sert ve öfkeliydik...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.