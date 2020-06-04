Kim Kardashian ve Kanye West ilişkisi sallantıda! Bomba iddia

Gösteri dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Buna göre mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle ailece sosyal izolasyonda bulunan Kardashian ve West çok nadir zamanlar dışında birbirleriyle göz göze bile gelmediler. Üstelik aynı evin içinde vakit geçirdikleri halde!
Çifte yakın kaynaklar, karantina süreci boyunca çiftin sık sık kavga ettiklerini, Kim’in ev ve çocuklarla ilgilenirken, Kanye’nin hiç sorumluluk almadığını iddia etti.
Evlilik hayatı sallantıda
ABD'de yayınlanan US Weekly dergisinin iddiasına göre kısa bir süre önce evliliklerinin altıncı yılını kutlayan Kim Kardashian ve Kanye West, sosyal izolasyon süresince farklı hayatlar sürdürdüler.
Magazin basınının Kim-Ye diye tanımladığı ünlü çift, sosyal izolasyon sırasında dört çocuklarıyla birlikte aynı evin içinde zaman geçirdiler. Ama birbirlerini çok nadir zamanlarda görebildiler. Neredeyse birbirleriyle göz göze bile gelmediler.
US Weekly'ye konuşan çifte yakın bir kaynak bunun nedenini ise şöyle anlattı: "Kim, durmadan çalışıyor ve kendi işlerini yapıyor. Kim genellikle sabah erken kalkıyor ve egzersiz yapıyor. Ardından da çocukları ve işleriyle ilgileniyor."
Ancak aynı kaynak Kanye West'in ise sosyal izolasyon döneminde daha farklı bir hayat yaşadığını ileri sürdü: "Kanye'nin ise Kim gibi belirli bir rutini yok. Sabahları Kim'den daha geç saatte kalkıyor."
Son dönemde ünlü çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, eskisi kadar iyi geçinemedikleri ileri sürülüyordu. Bu iddialara rağmen Kardashian, geçen hafta altıncı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabı üzerinden de kutlamıştı.
Kardashian karantina sürecinde çocuklarıyla uğraşmaktan kendine zaman ayıramadığını her fırsatta dile getirmişti.
Kim Kardashian ve Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin ikisi biyolojik ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocuğu bulunuyor.
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