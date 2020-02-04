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Kim Kardashian ve Kanye West’in 20 milyon dolarlık malikanesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ve Kanye West çifti, 20 milyon dolara satın aldıkları ve ardından dört yıl boyunca yine milyonlarca dolar harcayarak yeniledikleri evlerinin kapılarını açtı.

Dört çocuklu Kim Kardashian ve Kanye West çifti, Los Angeles’taki fütüristik (ilerici, modern) çizgiler taşıyan malikanelerinin kapılarını Architectural Digest dergisi için açtı.

Kim Kardashian ve Kanye West’in 20 milyon dolarlık malikanesi

Mimarlık dergisinin Mart 2020 sayısı için çekilen fotoğraflarda, Kardashian-West çiftinin dört yıl boyunca milyonlarca dolar harcayarak yaptırdığı minimalist dekorasyonlu evinin farklı köşeleri gözler önüne seriliyor.
Çiftin 2013 yılında 20 milyon dolara satın aldıkları evde, milyonlarca dolar daha harcanıp 2017’ye kadar süren renovasyon (yenileme) çalışması yapıldı.
İki havuzu olan eve büyük bir havuz eklendi. Dergiye verdikleri röportajda, Kanye West eşi Kim Kardashian’a, “Havuzu en son ne zaman kullandın?” diye sorunca, Kardashian, “Aslında hiç kullanmadım” yanıtını verdi. Bunun üzerine West, şaşkınlığını, “Ne?” diyerek dile getirdi. Kardashian da, “Evet. Buna inanabiliyor musun? Ama havuzumu seviyorum” diye karşılık verdi.
Evde bir havuz Kardashian’ın, bir havuz da Kanye West’in olmak üzere paylaşılmış. West’in havuzuna hayran olduğunu belirten Kardashian, içinde uzun merdivenleri olduğu için çocukların oynayabildiğini, derin olmadığı için de çocukların çok sevdiğini anlattı.
İşte Kardashian-West çiftinin minimalist tarzda dekore edilmiş dev malikanesinden fotoğraflar...
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian, Kanye West,

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