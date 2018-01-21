Kim Kardashian ve Kanye West'in üçüncü çocuğunun ismi alay konusu oldu

Reality show yıldızı Kim Kardashian, yeni doğan kız bebeğinin adını resmi internet sitesinden duyurdu.

Çift, daha önceki çocuklarında olduğu gibi, ailenin yeni üyesine de sıradışı bir isim vermeyi tercih etti.

Çocuğa, rapçi babası Kanye West’in doğup büyüdüğü şehir olan “Chicago” ismi verildi.

ESPRİ KONUSU OLDU

Böylelikle tam ismi “Chicago West” (Batı Chicago) olan çocuk, kısa sürede sosyal medya trendleri arasına girerek çeşitli esprilere konu oldu.

Chigaco Müzikali’nin resmi hesabı, “Onur duyduk, dünyaya hoşgeldin Chigaco West” yorumunu yaparken, bazı kullanıcılar çocuğun isminin yeni bir hamburger çeşidine, bazıları ise okul adına benzediğine dair yorumlar yaptı:

“Chicago West yeni bir Kardashian mı yoksa şehrin içindeki bir otobüs durağının adı mı?”

“Chicago West, kulağa bu sonbahar televizyonlarda fırtınalar estirecek yeni bir tıp dizisi ismi gibi geliyor.”

“Chicago West, apartman ismi değil mi?”

37 yaşındaki Kardashian ve 40 yaşındaki West'in Saint West (2) ve North West (4) adında iki çocuğu daha bulunuyor.

37 yaşındaki Kardashian ve 40 yaşındaki West'in Saint West (2) ve North West (4) adında iki çocuğu daha bulunuyor.

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