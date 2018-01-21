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Kim Kardashian ve Kanye West'in üçüncü çocuğunun ismi alay konusu oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 8 saat önce

ABD'li Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin taşıyı anneden dünyaya gelen üçücü çocuklarının ismi belli oldu: “Chicago West” (Batı Chicago) Sıradışı isim kısa sürede sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Kim Kardashian ve Kanye West'in üçüncü çocuğunun ismi alay konusu oldu

Reality show yıldızı Kim Kardashian, yeni doğan kız bebeğinin adını resmi internet sitesinden duyurdu.

Çift, daha önceki çocuklarında olduğu gibi, ailenin yeni üyesine de sıradışı bir isim vermeyi tercih etti.

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Çocuğa, rapçi babası Kanye West’in doğup büyüdüğü şehir olan “Chicago” ismi verildi.

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ESPRİ KONUSU OLDU

Böylelikle tam ismi “Chicago West” (Batı Chicago) olan çocuk, kısa sürede sosyal medya trendleri arasına girerek çeşitli esprilere konu oldu.

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Chigaco Müzikali’nin resmi hesabı, “Onur duyduk, dünyaya hoşgeldin Chigaco West” yorumunu yaparken, bazı kullanıcılar çocuğun isminin yeni bir hamburger çeşidine, bazıları ise okul adına benzediğine dair yorumlar yaptı:

“Chicago West yeni bir Kardashian mı yoksa şehrin içindeki bir otobüs durağının adı mı?”

“Chicago West, kulağa bu sonbahar televizyonlarda fırtınalar estirecek yeni bir tıp dizisi ismi gibi geliyor.”

“Chicago West, apartman ismi değil mi?”

37 yaşındaki Kardashian ve 40 yaşındaki West'in Saint West (2) ve North West (4) adında iki çocuğu daha bulunuyor.

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37 yaşındaki Kardashian ve 40 yaşındaki West'in Saint West (2) ve North West (4) adında iki çocuğu daha bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kanye West Chicago West

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