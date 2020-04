Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian arasındaki kavganın sebebi ortaya çıktı

Kim Kardashian, kameraların önünde kız kardeşi Kourtney Kardashian ile tekme tokat kavgaları hakkında konuştu.

Kendisini ve tüm ailesini meşhur eden Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programındaki kavgayla ilgili Jimmy Kimmel’in programına bağlanan 39 yaşındaki Kardashian, kavga sonrası hepsinin nefes almak için bir hafta ara vermeleri gerektiğini söyledi.

Kardashian, “Çok şiddetliydi. Gerçekten böyle bir şiddete başvurmam ben. Ama beni çok zorladı. Görmediniz ama kanımı akıttı. Sırtımda tekmesini hissettim. Ben de gittim, onu tokatladım” diye konuştu.

"ANNEM AĞLADI"

“Gurur duyduğum bir an değildi ama bunu yaptık” diyen Kardashian, “Herkes bir an çok sarsıldı ve 'Bizim programımız bu değil' gibi düşündü” şeklinde konuştu. Kardashian ayrıca, anneleri Kris Jenner’ın kızlarının kavgasını görünce ağladığını da belirtti.

"KAVGAYI KOURTNEY BAŞLATTI"

Kim Kardashian, programın 18. sezonunun ilk bölümünde yer alan kavganın Kourtney Kardashian’ın “bir tavırla işe gelmesinden” dolayı başladığını söyledi. Kardashian, kardeşiyle aralarının şimdi iyi olduğunu da belirtti.