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Kim Kardashian ve Paris Hilton'u geren paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Çocukluk arkadaşı olan Kim Kardashian ve Paris Hilton bir süre önce küsmüşler, sonra barışmışlardı ama bu barış uzun sürmedi

Ünlü arkadaşlar bu kez de American Beauty pozundan gerildi...

American Beauty tartışması

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Kim Kardashian bu aralar KKW Beauty kosmetik markasının tanıtım çalışmalarıyla bir hayli meşgul.
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Sosyal medya hesabından, tanıtım amaçlı sürekli fotoğraf paylaşan Kardashian, dün de kiraz çiçekleri üzerinde çekilmiş bir fotoğraf serisi yayınladı.
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Çok geçmeden yakın arkadaşı olan Paris Hilton, en azından düne kadar öylelerdi, iki fotoğraf paylaştı. Geçtiğimiz yıl güllerden oluşan bir bikini ile güllerin üzerinde poz veren Hilton “Bunu daha önce yapmıştım” diyerek Kim Kardashian’a göndermede bulundu.
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Kim de kendisine yapılan göndermenin üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
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Markasının yeni koleksiyonunda kiraz çiçeklerinden ilham aldığını, hatta şu an 7 aylık olan kızı Chicago’nun ‘Babyshower’ını da kiraz çiçeği temalı yaptığını belirtti.
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Aslında burada ne kim ne de Paris boşuna nefes tüketiyor. Zira bu konsept her ikisine de ait değil. 1999 yılında yayınlanan American Beauty filmini hatırlarsanız, bu konsept ilk olarak orada görülmüştü.
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Çiçekler içinde poz vermek bir ara öyle popüler olmuştu ki, etkileri Türkiye’de dahi hissedilmişti. Hatta ünlü şarkıcı Hadise bile yaklaşık 4 yıl önce bir çorap markasının çekimlerinde bu pozu vermişti…
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American Beauty Kim Kardashian ve Paris Hilton Kim Kardashian paris hilton

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