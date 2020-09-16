MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian West de Facebook ve Instagram'ı boykot kampanyasına katıldı

Kim Kardashian West de Facebook ve Instagram'ı boykot kampanyasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian West ve onlarca ünlü isim, "nefret, propaganda ve yanlış bilginin" yayılmasını protesto için sosyal medya hesaplarını bugün 24 saatliğine dondurma kararı aldı.

Kardashian West'in Instagram'da 188 milyondan fazla Facebook'ta da yaklaşık 30 milyon takipçisi var.

Kim Kardashian West dünkü açıklamasında "Sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgilerin seçimlerde önemli bir etkisi var ve demokrasimizi sekteye uğratıyor. Bu platformlar, Amerika'yı bölmek isteyen grupların nefret, propaganda ve yanlış bilgilerini yaymasına izin vermeye devam ederken oturup sessiz kalamam" dedi.

Kardashian West ve aralarında Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence ve Katy Perry'nin de bulunduğu ünlüler, hesaplarını bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından Haziran'da başlatılan #StopHateforProfit (Kâr İçin Nefreti Durdur) boykot kampanyası çerçevesinde durduruyor.

Şarkıcı Katy Perry de Instagram hesabında "Bu platformlar, nefret dolu yanlış bilgiler yayan gruplar ve paylaşımlara göz yumarken boş boş oturamam" diye yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
57 yaş kutlaması! Bikinili pozları kıskandırdı57 yaş kutlaması! Bikinili pozları kıskandırdı
Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel neden öldü?Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel neden öldü?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal boşandı! Boşanmanın sır perdesi aralandı!
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Yonca Evcimik’ten 57 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!
57 yaş kutlaması! Bikinili pozları kıskandırdı
Netflix’ten şok itiraf! 'Pedofili ve eşcinsellik içerikli...'
Netflix’ten şok itiraf! 'Pedofili ve eşcinsellik içerikli...'
Fırat Tanış 'Bir Zamanlar Anadolu'da' nın galasına neden gitmediğini yıllar sonra açıkladı
Yıllar sonra açıkladı! 'Alkolizm nedeniyle...'
Jude Law’ın 6. kez baba oldu
Jude Law’ın 6. kez baba oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.