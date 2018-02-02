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Kim Kardashian yine adından söz ettirdi

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 17:25 | Son Güncelleme

Kim Kardashian adından söz ettirmeyi bildiği gibi para kazanmayı da iyi biliyor. Kardashian evinden bakın ne kadar kâr etti

Her yaptığıyla olay olmayı başaran Kim Kardashian evini 17,8 milyon dolara sattı. Peki Kardashian bu evi ne kadara almıştı ve kazanıc ne oldu?

Yİne para kazanmayı kazanan Kim Kardashin bu işte çok başarılı.

Kim Kardashian para kazanmayı biliyor

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Kıvrımlarıyla ve skandallarıyla ünlü Kim Kardashian ne yapsa olay oluyor.
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Kim Kardashian ile Kanye West, Kaliforniya Bel Air'de 9 milyon dolara aldıkları evi geçtiğimiz kasımda 17,8 milyon dolara satmıştı. Evden yaklaşık 9 milyon dolar kar eden çift, önceki gün satışı resmen gerçekleştirdi.
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Kim Kardashian-Kanye West çiftinin gayrimenkul danışmanı, 37 yaşındaki ABD'li magazin yıldızı hakkında şunları söyledi:
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"Kim şimdiye kadar tanıdığım en zeki kadın. Para kazanmayı gerçekten biliyor."
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