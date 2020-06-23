MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian yine lateks girdi! 'Bir daha asla kondom giymeyeceğim' demişti!

Kim Kardashian yine lateks girdi! 'Bir daha asla kondom giymeyeceğim' demişti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Skandalların kadını Kim Kardashian moda konusunda risk almayı seviyor. Cesur tasarımları gözü kapalı giyen Kim yine lateks giyerek dikkatleri üzerine çekti.

Yaptığı her hareket giydiği her kıyafet olay olan Kim Kardashian son paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Moda konusunda yaptığı cesur tercihlerle dikkat çeken Kardashian lateks pantolonuyla deyimi yerindeyse kalça şov yaptı.

En cesur stil seçimlerinden birini yapan Kim; ünlü kıvrımlarını daracık pantolonda sergiledi.

176 milyon takipçisine evinin giyinme odasından poz Kardashian, çeşitli hayvan desenli ve çok tonlu pantolonlarla dolu bir giysi rafının önünde durdu.

Kim bir süre önce de lateks birtakım giyerek gündem olmuştu. Kim o takımı giyerken zorlandığı anları paylaşarak herkesi şoke etmişti. Öyle ki Kim açıklamasında "Bir daha asla kondom giymeyeceğim. Aşırı bunaldım" diyerek isyan etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Sevgilisi bırakıp gidince... 'Gitme lütfen sevgilim'Sevgilisi bırakıp gidince... 'Gitme lütfen sevgilim'
Sevilen dizi Yedi Numara yeniden ekranlardaSevilen dizi Yedi Numara yeniden ekranlarda
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılabilir!

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılabilir!

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz gitmek isteyince... 'Dur lütfen...'

Sevgilisi bırakıp gidince... 'Gitme lütfen sevgilim'

Eda Ece yeni yaşını teknede kutladı!

Yeni yaşına teknede girdi!

Gupse Özay ile Barış Arduç sezonu açtı

Aşıklar Bodrum'da!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı yemek yerken görüntülendi!

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

İpek Tanrıyar anne oldu

İpek Tanrıyar anne oldu

Irmak Ünal'ı yeni imajıyla görenler tanıyamadı

Yeni imajıyla tanımak imkansız! Bambaşka biri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.