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  4. Kim Kardashian yine lateks giydi! 'Bir daha asla kondom giymeyeceğim' demişti!

Kim Kardashian yine lateks giydi! 'Bir daha asla kondom giymeyeceğim' demişti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Skandalların kadını Kim Kardashian moda konusunda risk almayı seviyor. Cesur tasarımları gözü kapalı giyen Kim yine lateks giyerek dikkatleri üzerine çekti.

Yaptığı her hareket giydiği her kıyafet olay olan Kim Kardashian son paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Moda konusunda yaptığı cesur tercihlerle dikkat çeken Kardashian lateks pantolonuyla deyimi yerindeyse kalça şov yaptı.

En cesur stil seçimlerinden birini yapan Kim; ünlü kıvrımlarını daracık pantolonda sergiledi.

176 milyon takipçisine evinin giyinme odasından poz Kardashian, çeşitli hayvan desenli ve çok tonlu pantolonlarla dolu bir giysi rafının önünde durdu.

Kim bir süre önce de lateks birtakım giyerek gündem olmuştu. Kim o takımı giyerken zorlandığı anları paylaşarak herkesi şoke etmişti. Öyle ki Kim açıklamasında "Bir daha asla kondom giymeyeceğim. Aşırı bunaldım" diyerek isyan etmişti.

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